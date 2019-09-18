Роналду назвал Месси лучшим футболистом, против которого он играл

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил, что форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси является лучшим игроком, против которого ему доводилось выходить на поле.

«Он заставляет меня становиться лучше как игрока, а я подталкиваю его. Это лучший футболист, против которого мне приходилось играть», — приводит слова португальца The Sun.

Он также отметил, что находится в хороших отношениях с Месси.

«Многие удивились, когда я общался с ним на церемонии УЕФА. Да, мы не друзья, но вместе делим футбольную сцену почти 15 лет», — подчеркнул Роналду.

Оба игрока являются пятикратными обладателями Золотого мяча, который вручается лучшему игроку мира по итогам сезона.

Ранее Златан Ибрагимович назвал себя лучшим футболистом в истории MLS.