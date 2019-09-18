Роналду назвал Месси лучшим футболистом, против которого он играл

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Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил, что форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси является лучшим игроком, против которого ему доводилось выходить на поле.
Роналду назвал Месси лучшим футболистом, против которого он играл
  • Reuters

«Он заставляет меня становиться лучше как игрока, а я подталкиваю его. Это лучший футболист, против которого мне приходилось играть», — приводит слова португальца The Sun.

Он также отметил, что находится в хороших отношениях с Месси.

«Многие удивились, когда я общался с ним на церемонии УЕФА. Да, мы не друзья, но вместе делим футбольную сцену почти 15 лет», — подчеркнул Роналду.

Оба игрока являются пятикратными обладателями Золотого мяча, который вручается лучшему игроку мира по итогам сезона.

Ранее Златан Ибрагимович назвал себя лучшим футболистом в истории MLS.

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