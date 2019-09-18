Широков выразил соболезнования в связи со смертью Риксена

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Роман Широков отреагировал на смерть экс-партнёра по команде Фернандо Риксена.

«Хочу выразить соболезнования всем близким и родным Фернандо. Это ужасная новость», — цитирует бывшего спортсмена Sport24.

Он отметил, что Риксен был прекрасным и добрым человеком, а также отличным и неуступчивым игроком на поле.

«Мне очень жаль», — сказал Широков.

Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год. Вместе с сине-бело-голубыми он выиграл чемпионат и Кубок России, а также стал победителем Кубка и Суперкубка УЕФА. Помимо этого, он играл за такие команды, как «АЗ Алмаар», «Рейнджерс», а также за сборную Нидерландов по футболу.

18 сентября Риксен скончался в возрасте 43 лет в связи с продолжительной болезнью.

Ранее в «Зените» отреагировали на смерть экс-футболиста команды Риксена.