Широков выразил соболезнования в связи со смертью Риксена
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«Хочу выразить соболезнования всем близким и родным Фернандо. Это ужасная новость», — цитирует бывшего спортсмена Sport24.
Он отметил, что Риксен был прекрасным и добрым человеком, а также отличным и неуступчивым игроком на поле.
«Мне очень жаль», — сказал Широков.
Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год. Вместе с сине-бело-голубыми он выиграл чемпионат и Кубок России, а также стал победителем Кубка и Суперкубка УЕФА. Помимо этого, он играл за такие команды, как «АЗ Алмаар», «Рейнджерс», а также за сборную Нидерландов по футболу.
18 сентября Риксен скончался в возрасте 43 лет в связи с продолжительной болезнью.
Ранее в «Зените» отреагировали на смерть экс-футболиста команды Риксена.