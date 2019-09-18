В «Зените» отреагировали на смерть экс-футболиста команды Риксена

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал смерть бывшего полузащитника команды Фернандо Риксена.

«Очень печальная новость для нас. Фернандо продолжал бороться даже в самой безнадёжной ситуации», — цитирует гендиректора «Чемпионат».

Он также вспомнил последнюю встречу Риксена для друзей, на которую также пришёл представитель фанатского движения сине-бело-голубых.

«Ребята со сборов отправили ему фотографии и пожелания, чтобы он не сдавался и боролся до конца», — добавил Медведев.

В 2013 году игроку был поставлен диагноз «боковой амиотрофический склероз». Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, которое приводит к параличу и последующей атрофии мышц.

Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год. В его активе выступления за такие команды, как «АЗ Алмаар», «Рейнджерс», а также за сборную Нидерландов по футболу.

Ранее сообщалось, что Риксен скончался в возрасте 43 лет.