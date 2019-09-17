СМИ: Зарплата Кокорина по новому контракту с «Зенитом» значительно меньше, чем в предыдущем соглашении
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- РИА Новости
Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата 28-летнего нападающего по новому соглашению составит сумму, значительно меньшую €4 млн за год, которые он получал по контракту, который истёк 30 июня.
6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева по УДО. Утром 17 сентября они вышли на свободу.
Позже стало известно, что Кокорин подписал с «Зенитом» контракт, рассчитанный до конца текущего сезона.
Ранее гендиректор «Зенита» заявил, что вариант с арендой Кокорина в «Сочи» не рассматривался.