СМИ: Зарплата Кокорина по новому контракту с «Зенитом» значительно меньше, чем в предыдущем соглашении

Появилась информация о финансовых условиях контракта между санкт-петербургским футбольным клубом «Зенит» и вышедшим на свободу нападающим Александром Кокориным.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата 28-летнего нападающего по новому соглашению составит сумму, значительно меньшую €4 млн за год, которые он получал по контракту, который истёк 30 июня.

6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева по УДО. Утром 17 сентября они вышли на свободу.

Позже стало известно, что Кокорин подписал с «Зенитом» контракт, рассчитанный до конца текущего сезона.

Ранее гендиректор «Зенита» заявил, что вариант с арендой Кокорина в «Сочи» не рассматривался.