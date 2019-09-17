Футболисты «Валенсии» бойкотировали пресс-конференцию из-за увольнения тренера

Короткая ссылка
Футболисты «Валенсии» бойкотировали пресс-конференцию перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» из-за увольнения главного тренера команды Марселино Тораля.
Футболисты «Валенсии» бойкотировали пресс-конференцию из-за увольнения тренера
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Marca, таким образом футболисты выражают своё недовольство тем, что специалиста уволили безо всяких объяснений.

Отмечается, что по аналогичной причине игроки отказались общаться с прессой после матча четвёртого тура Примеры с «Барселоной».

Тораль работал главным тренером «Валенсии» с 2017 года. 11 сентября он был уволен с занимаемой должности, а новым наставником команды стал Альберт Селадес.

Ранее сообщалось, что Денис Черышев направил обращение тренеру Марселино, уволенному из «Валенсии».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить