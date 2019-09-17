Футболисты «Валенсии» бойкотировали пресс-конференцию из-за увольнения тренера
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Как сообщает Marca, таким образом футболисты выражают своё недовольство тем, что специалиста уволили безо всяких объяснений.
Отмечается, что по аналогичной причине игроки отказались общаться с прессой после матча четвёртого тура Примеры с «Барселоной».
Тораль работал главным тренером «Валенсии» с 2017 года. 11 сентября он был уволен с занимаемой должности, а новым наставником команды стал Альберт Селадес.
Ранее сообщалось, что Денис Черышев направил обращение тренеру Марселино, уволенному из «Валенсии».