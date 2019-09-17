Футболисты «Валенсии» бойкотировали пресс-конференцию из-за увольнения тренера

Футболисты «Валенсии» бойкотировали пресс-конференцию перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» из-за увольнения главного тренера команды Марселино Тораля.

Как сообщает Marca, таким образом футболисты выражают своё недовольство тем, что специалиста уволили безо всяких объяснений.

Отмечается, что по аналогичной причине игроки отказались общаться с прессой после матча четвёртого тура Примеры с «Барселоной».

Тораль работал главным тренером «Валенсии» с 2017 года. 11 сентября он был уволен с занимаемой должности, а новым наставником команды стал Альберт Селадес.

Ранее сообщалось, что Денис Черышев направил обращение тренеру Марселино, уволенному из «Валенсии».