Марселино уволен с поста главного тренера «Валенсии»
- © Jose Breton/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Клуб благодарит Марселино за его вклад и отношение к работе на протяжении этих двух лет. Мы желаем ему успехов в дальнейшем», — гласит официальное заявление клуба.
Марселино Тораль возглавлял «Валенсию» с 2017 года. В прошлом сезоне команда выиграла Кубок Испании. В составе «Валенсии» выступает российский полузащитник Дмитрий Черышев.
Ранее сообщалось, что Месси пропустит матч Примеры с «Валенсией».