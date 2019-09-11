Марселино уволен с поста главного тренера «Валенсии»

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Испанская «Валенсия» отправила в отставку главного тренера команды Марселино Тораля.
Марселино уволен с поста главного тренера «Валенсии»
  • © Jose Breton/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Клуб благодарит Марселино за его вклад и отношение к работе на протяжении этих двух лет. Мы желаем ему успехов в дальнейшем», — гласит официальное заявление клуба.

Марселино Тораль возглавлял «Валенсию» с 2017 года. В прошлом сезоне команда выиграла Кубок Испании. В составе «Валенсии» выступает российский полузащитник Дмитрий Черышев.

Ранее сообщалось, что Месси пропустит матч Примеры с «Валенсией».

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