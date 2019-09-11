СМИ: Месси пропустит матч Примеры с «Валенсией»

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Нападающий и капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси пропустит матч четвёртого тура испанской Примеры с «Валенсией».
СМИ: Месси пропустит матч Примеры с «Валенсией»
  • © Daisuke Nakashima/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает Sport.es, аргентинский форвард продолжает восстановление после травмы икроножной мышцы и не будет готов выйти на поле из-за испытываемого дискомфорта.

Из-за повреждения Месси уже пропустил предсезонный тур команды в США, а также матчи трёх стартовых туров Примеры.

Матч «Барселона» — «Валенсия» состоится 14 сентября на стадионе «Камп Ноу».

Ранее сообщалось, что Бэкхем приглашает Месси в свой клуб MLS.

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