СМИ: Месси пропустит матч Примеры с «Валенсией»

Нападающий и капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси пропустит матч четвёртого тура испанской Примеры с «Валенсией».

Как сообщает Sport.es, аргентинский форвард продолжает восстановление после травмы икроножной мышцы и не будет готов выйти на поле из-за испытываемого дискомфорта.

Из-за повреждения Месси уже пропустил предсезонный тур команды в США, а также матчи трёх стартовых туров Примеры.

Матч «Барселона» — «Валенсия» состоится 14 сентября на стадионе «Камп Ноу».

Ранее сообщалось, что Бэкхем приглашает Месси в свой клуб MLS.