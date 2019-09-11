СМИ: Месси пропустит матч Примеры с «Валенсией»
- © Daisuke Nakashima/AFLO
- globallookpress.com
Как сообщает Sport.es, аргентинский форвард продолжает восстановление после травмы икроножной мышцы и не будет готов выйти на поле из-за испытываемого дискомфорта.
Из-за повреждения Месси уже пропустил предсезонный тур команды в США, а также матчи трёх стартовых туров Примеры.
Матч «Барселона» — «Валенсия» состоится 14 сентября на стадионе «Камп Ноу».
Ранее сообщалось, что Бэкхем приглашает Месси в свой клуб MLS.