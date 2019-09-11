Черышев направил обращение тренеру Марселино, уволенному из «Валенсии»

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Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поблагодарил бывшего главного тренера клуба Марселино Тораля за совместно проведённое время в команде.
Черышев направил обращение тренеру Марселино, уволенному из «Валенсии»
  • AFP

«Тренер, у меня никогда не будет достаточно слов, чтобы поблагодарить вас за то, что вы сделали для меня. Вы принесли нам Кубок Испании, с вами мы выступали в Лиге чемпионов, вместе мы преодолели множество испытаний. Я надеюсь, что в будущем у вас всё будет хорошо, в этом у меня нет никаких сомнений. Ценю ваше доверие, несмотря на неудачные дни и мои травмы», — написал спортсмен в Instagram.

Марселино Тораль работал главным тренером «Валенсии» с 2017 года. Новым наставником команды стал Альберт Селадес.

Ранее сообщалось, что Марселино уволен с поста главного тренера «Валенсии».

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