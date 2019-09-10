Сафин: ну какой же Медведев плохиш, он душка

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Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин поделился мнением о том, почему болельщики считают россиянина Даниила Медведева отрицательным персонажем в мире тенниса.
Сафин: ну какой же Медведев плохиш, он душка
  • © Javier Rojas/Pi
  • globallookpress.com

«Какой же он плохиш? Очень хороший мальчик, душка, по нему видно», — заявил Сафин в интервью RT.

По его мнению, спортсмен высокого уровня должен тщательно заботиться о своей репутации.

«Сначала он был одним из большинства, а затем стал первым среди молодых. И теперь ему необходимо понять, как с этим жить. Это очень важно. Потому что публику легко настроить против себя, а можно постоянно стебать. Но если ты это делаешь от души, не пытаешься что-то из себя изображать, то тебя примут», — добавил бывший теннисист.

Ранее Сафин признался, что его не интересует работа на телевидении в качестве теннисного эксперта.

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