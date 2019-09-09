Сафин признался, что пока не думал о работе комментатором на постоянной основе

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Бывший теннисист Марат Сафин, который комментировал финал US Open на Первом канале, оценил свою работу.
Сафин признался, что пока не думал о работе комментатором на постоянной основе
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Я не хочу извиняться, но вроде бы получилось нормально. Пока не думаю о том, чтобы комментировать всегда. Если заниматься этим, то надо делать это профессионально. Думаю, наша публика ещё не готова к таким комментариям. Для кого-то это нормально, а кому-то режет слух», — цитирует Сафина Sport24.

Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю в пяти сетах в финале US Open. Во время эфира Марат Сафин эмоционально поддерживал соотечественника и давал ему советы.

Ранее Суббэн объяснил, почему призывал Вонн не болеть за Медведева в финале US Open.

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