Сафин признался, что пока не думал о работе комментатором на постоянной основе

Бывший теннисист Марат Сафин, который комментировал финал US Open на Первом канале, оценил свою работу.

«Я не хочу извиняться, но вроде бы получилось нормально. Пока не думаю о том, чтобы комментировать всегда. Если заниматься этим, то надо делать это профессионально. Думаю, наша публика ещё не готова к таким комментариям. Для кого-то это нормально, а кому-то режет слух», — цитирует Сафина Sport24.

Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю в пяти сетах в финале US Open. Во время эфира Марат Сафин эмоционально поддерживал соотечественника и давал ему советы.

Ранее Суббэн объяснил, почему призывал Вонн не болеть за Медведева в финале US Open.