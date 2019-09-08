UFC представил самые яркие моменты шоу в Абу-Даби

Представители Абсолютного бойцовского чемпионата опубликовали видео с самыми зрелищными фрагментами турнира в Абу-Даби, в главном поединке которого встретились Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье.

Из семи российских бойцов смешанного стиля победы одержали пять — помимо Нурмагомедова это Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, Муслим Салихов и Омари Ахмедов.

Ранее американский боец и тренер Конора Макгрегора по борьбе Диллон Дэнис, на которого после поединка с ирландцем набросился Нурмагомедов, выразил уверенность в том, что россиянин проиграет матч-реванш.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.