UFC представил самые яркие моменты шоу в Абу-Даби
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Из семи российских бойцов смешанного стиля победы одержали пять — помимо Нурмагомедова это Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, Муслим Салихов и Омари Ахмедов.
Ранее американский боец и тренер Конора Макгрегора по борьбе Диллон Дэнис, на которого после поединка с ирландцем набросился Нурмагомедов, выразил уверенность в том, что россиянин проиграет матч-реванш.
RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.