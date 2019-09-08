Уайт не исключил, что Тухугов может провести следующий бой до конца 2019 года

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт ответил на вопрос о возможной дате следующего боя россиянина Зуйбары Тухугова.
Уайт не исключил, что Тухугов может провести следующий бой до конца 2019 года
  • © zubairatukhugov / Instagram

«Бой Тухугова в декабре? Да, если он здоров, то почему нет. Мне очень нравятся ребята, которая хотят быть активными и выступать постоянно», — заявил Уайт на пресс-конференции.

На турнире UFC 242 в Абу-Даби, состоявшемся в ночь с 7 на 8 сентября, Тухугов провёл поединок с англичанином Лероном Мёрфи, по итогам которого была зафиксирована ничья.

Ранее сообщалось, что Уайт назвал Тони Фергюсона следующим претендентом на титул Нурмагомедова.

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