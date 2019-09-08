Нурмагомедов победил шестого американца за карьеру в UFC

Дастин Порье стал шестым американским бойцом, уступившим россиянину Хабибу Нурмагомедову в Абсолютном борцовском чемпионате (UFC).

До этого жертвами 30-летнего дагестанца становились Абель Трухильо (UFC 160), Пэт Хили (UFC 165), Даррелл Хорчер (UFC on Fox), Майкл Джонсон (UFC 205) и Эл Яквинта (UFC 223).

Примечательно, что это третий случай, когда Нурмагомедов заканчивает поединок досрочно с представителями США. Ещё в трёх случаях бой продолжался всё отведённое время и судьи признавали россиянина победителем единогласно.

Ранее сообщалось, что победа над американцем Дастином Порье в главном бою турнира UFC 242 стала для российского бойца Хабиба Нурмагомедова 12-й подряд под эгидой промоушена.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолюного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.