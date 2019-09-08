Уайт ответил кто был первым российским чемпионом UFC — Нурмагомедов или Тактаров

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт ответил на вопрос кто был первым российским чемпионом — Олег Тактаров или Хабиб Нурмагомедов.
Уайт ответил кто был первым российским чемпионом UFC — Нурмагомедов или Тактаров
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Кто был первым российским чемпионом — Хабиб или Олег? У Олега был пояс турнира, но да, это пояс. Наверное, можно назвать ТАктарова первым чемпионом. Если парень выиграл турнир и пояс, то мы не можем считать его не чемпионом. Но я не хочу быть тем, на кого будут ссылаться, что Тактаров был первым. Нужно спросить Джо Силву. Он знает об этом лучше, чем я. Он — энциклопедия ММА», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Тактаров стал чемпионом UFC в 1995 году. Нурмагомедов выиграл пояс а апреле 2018 года, и уже провёл две успешные защиты своего титула.

Ранее Уайт назвал Тони Фергюсона следующим претендентом на титул Нурмагомедова.

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