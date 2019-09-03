Чернов о сейве в матче с «Локомотивом»: всё это уже история
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- РИА Новости
«Любому футболисту нравится, когда его игра вызывает хорошие эмоции у людей. Мне было приятно потом посмотреть со стороны. Но всё это уже история, мы это забываем и готовимся к следующей игре. Впереди ещё 22 матча, надо работать дальше», — сказал Чернов в интервью RT.
«Ростов» одержал победу над «Локомотивом» со счётом 2:1 в матче восьмого тура РПЛ. В компенсированное время Чернов дважды отбил удары Фёдора Смолова и Луки Джорджевича.
Ранее нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов был признан лучшим игроком августа в РПЛ.