Футболист «Ростова» Шомуродов признан лучшим игроком августа в РПЛ

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) обнародовала результаты голосования за лучшего футболиста по итогам августа.

Лучшим игроком прошедшего месяца стал нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, забивший пять мячей в пяти августовских играх команды и таким образом вышедший в лидеры гонки бомбардиров чемпионата.

Помимо 24-летнего форварда сборной Узбекистана, на награду претендовали Александр Соболев («Крылья Советов»), Гус Тиль («Спартак»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин во второй раз подряд признан тренером месяца в РПЛ.