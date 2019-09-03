Карпин во второй раз подряд признан тренером месяца в РПЛ
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- РИА Новости
Лучшим тренером прошедшего месяца стал наставник «Ростова» Валерий Карпин, под руководством которого команда одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.
Помимо Карпина на награду претендовали Сергей Матвеев («Краснодар»), Виктор Гончаренко (ЦСКА), Юрий Сёмин («Локомотив») и Олег Кононов («Спартак»).
Ранее Сергей Прядкин рассказал, когда VAR могут начать использовать на всех матчах в рамках туров РПЛ.