Карпин во второй раз подряд признан тренером месяца в РПЛ

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) обнародовала результаты голосования за лучшего тренера по итогам августа.

Лучшим тренером прошедшего месяца стал наставник «Ростова» Валерий Карпин, под руководством которого команда одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Помимо Карпина на награду претендовали Сергей Матвеев («Краснодар»), Виктор Гончаренко (ЦСКА), Юрий Сёмин («Локомотив») и Олег Кононов («Спартак»).

Ранее Сергей Прядкин рассказал, когда VAR могут начать использовать на всех матчах в рамках туров РПЛ.