Карпин во второй раз подряд признан тренером месяца в РПЛ

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Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) обнародовала результаты голосования за лучшего тренера по итогам августа.
Карпин во второй раз подряд признан тренером месяца в РПЛ
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Лучшим тренером прошедшего месяца стал наставник «Ростова» Валерий Карпин, под руководством которого команда одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Помимо Карпина на награду претендовали Сергей Матвеев («Краснодар»), Виктор Гончаренко (ЦСКА), Юрий Сёмин («Локомотив») и Олег Кононов («Спартак»).

Ранее Сергей Прядкин рассказал, когда VAR могут начать использовать на всех матчах в рамках туров РПЛ.

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