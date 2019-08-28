Рублёв признался, что ему непросто далась победа над Циципасом на US Open

Короткая ссылка
Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал победу над греком Стефаносом Циципасом в матче первого круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
Рублёв признался, что ему непросто далась победа над Циципасом на US Open
  • © Javier Rojas/Pi
  • globallookpress.com

«Условия были непростыми, но мы провели потрясающий матч. Знаю, каково это: мышцы много раз сводило судорогой во время матча. Но мы работаем с прицелом на пять сетов. Когда выигрываешь такие матчи, это вселяет уверенность», — приводит слова Рублёва пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

21-летний россиянин в без двух минут четырёхчасовом противостоянии взял верх над Циципасом со счётом 6:4, 6:7, 7:6, 7:5. Следующим соперником Рублёва станет француз Жиль Симон.

Ранее Анна Калинская прокомментировала свою победу над Слоан Стивенс на US Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить