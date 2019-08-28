Рублёв признался, что ему непросто далась победа над Циципасом на US Open

Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал победу над греком Стефаносом Циципасом в матче первого круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

«Условия были непростыми, но мы провели потрясающий матч. Знаю, каково это: мышцы много раз сводило судорогой во время матча. Но мы работаем с прицелом на пять сетов. Когда выигрываешь такие матчи, это вселяет уверенность», — приводит слова Рублёва пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

21-летний россиянин в без двух минут четырёхчасовом противостоянии взял верх над Циципасом со счётом 6:4, 6:7, 7:6, 7:5. Следующим соперником Рублёва станет француз Жиль Симон.

Ранее Анна Калинская прокомментировала свою победу над Слоан Стивенс на US Open.