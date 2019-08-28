Калинская о победе над Стивенс на US Open: именно ради такого я и тренируюсь

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Россиянка Анна Калинская прокомментировала свою победу над американкой Слоан Стивенс в матче первого круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
Калинская о победе над Стивенс на US Open: именно ради такого я и тренируюсь
  • ©Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Я очень рада победе. Счастлива, что сыграла на этом корте и насладилась атмосферой. Именно ради такого я и тренируюсь: чтобы играть с топ-соперницами на крупных аренах. Думаю, все ради этого тренируются. Я просто старалась сосредоточиться на своей игре и не слишком много думала о сопернице. Я пыталась действовать как можно лучше», — приводит слова Калинской пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

Калинская в двух сетах обыграла Стивенс со счётом 6:3, 6:4 и впервые в карьере вышла во второй круг на турнире серии Большого шлема, где за выход в следующую стадию посоревнуется с другой представительницей США — Кристи Ан.

Ранее сообщалось, что Анастасия Потапова уступила Кори Гауфф в первом круге US Open.

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