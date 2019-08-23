Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
- РИА Новости
На текущей неделе «Краснодар» проиграл в Лиге чемпионов греческому «Олимпиакосу», а «Спартак» уступил португальской «Браге».
По итогам этих матчей Россия осталась на шестом месте с 42,716 балла. Португалия занимает седьмую строчку с 41,649 балла.
Разрыв между двумя странами сократился на 0,3 балла.
Шестое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам розыгрыша еврокубков позволит стране заявить по три команды в Лигу чемпионов и Лигу Европы на сезон-2021/22.
Ранее напитан «Спартака» Георгий Джикия назвал нелепым пропущенный от «Браги» мяч.