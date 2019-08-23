Капитан «Спартака» Джикия назвал нелепым пропущенный от «Браги» мяч

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Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение команды от португальской «Браги» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
Капитан «Спартака» Джикия назвал нелепым пропущенный от «Браги» мяч
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«Не сказал бы, что подсели во втором тайме. Просто получили нелепый гол, вот и всё. Они сегодня вообще ничем не удивили. Думаю, дома все будет хорошо. Надо забить два мяча и пройти дальше», — приводит слова Джикии Sport24.

«Спартак» на выезде проиграл «Браге» со счётом 0:1. Ответная игра пройдёт 29 августа в Москве на «Открытие Арене». Победитель противостояния выступит на групповом этапе Лиги Европы.

Ранее Эсекьель Понсе заявил, что «Спартак» надеется в Москве взять реванш у «Браги».

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