Определились все пары плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА

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По итогам ответных матчей третьего квалификационного раунда определились все пары стадии плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА
  • Reuters

В раунде плей-офф, в котором команды борются за путёвки в групповую стадию Лиги Европы, сыграют: «Судува» — «Ференцварош»; «Копенгаген» — «Рига»; «Селтик» — АИК; «Арарат-Армения» — «Дюделанж»; «Лудогорец» — «Марибор»; «Линфилд» — «Карабах»; «Слован» — ПАОК; «Астана» — БАТЭ; «Торино» — «Вулверхэмптон»; АЕК — «Трабзонспор»; «Легия» — «Рейнджерс»; «Фейеноорд» — «Хапоэль»;

«Стяуа» — «Витория»; «Гент» — «Риека»; ПСВ — «Аполлон»; «Эспаньол» — «Заря»; «Партизан» — «Мольде»; «Брага» — «Спартак»; «Мальмё» — «Бней Иегуда»; «Страсбур» — «Айнтрахт»; АЗ  — «Антверпен».

Матчи пройдут 22 и 29 августа.

Ранее сообщалось, что «Пюник» Александра Тарханова разгромно проиграл «Вулверхэмптону» и вылетел из ЛЕ.

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