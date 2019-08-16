Определились все пары плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА
- Reuters
В раунде плей-офф, в котором команды борются за путёвки в групповую стадию Лиги Европы, сыграют: «Судува» — «Ференцварош»; «Копенгаген» — «Рига»; «Селтик» — АИК; «Арарат-Армения» — «Дюделанж»; «Лудогорец» — «Марибор»; «Линфилд» — «Карабах»; «Слован» — ПАОК; «Астана» — БАТЭ; «Торино» — «Вулверхэмптон»; АЕК — «Трабзонспор»; «Легия» — «Рейнджерс»; «Фейеноорд» — «Хапоэль»;
«Стяуа» — «Витория»; «Гент» — «Риека»; ПСВ — «Аполлон»; «Эспаньол» — «Заря»; «Партизан» — «Мольде»; «Брага» — «Спартак»; «Мальмё» — «Бней Иегуда»; «Страсбур» — «Айнтрахт»; АЗ — «Антверпен».
Матчи пройдут 22 и 29 августа.
Ранее сообщалось, что «Пюник» Александра Тарханова разгромно проиграл «Вулверхэмптону» и вылетел из ЛЕ.