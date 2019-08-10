Мостовой: за Тиля столько заплатили, что он обязан как-то это оправдать

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Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от дебюта за московский клуб Джордана Ларссона и Гуса Тиля.
Мостовой: за Тиля столько заплатили, что он обязан как-то это оправдать
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«Да, жду их появления на поле, но пока не могу спрогнозировать, как это будет. Вот Андре Шюррле — это другое дело, с ним всё было понятно изначально. У него правильные решения, другие движения, он исполнитель высокого мастерства. А вот с этими двумя товарищами пока ничего неясно. За Тиля, к примеру, говорит только цена. За него столько заплатили, что парень просто обязан как-то это оправдать», — подчеркнул Мостовой в интервью RT.

Ранее бывший футболист рассказал, ждать ли негативной реакции фанатов на Дениса Глушакова в матче между «Ахматом» и «Спартаком».

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