Мостовой: в Чечне фанатам «Спартака» за негатив в адрес Глушакова могут ответить
- @akhmatgrozny
«Конечно, для Глушакова игра крайне важна. Ему есть что доказывать, ведь он уходил из клуба не по своей воле, а скорее против неё. Да и в целом матч с «Ахматом» красно-белым ничего хорошего не предвещает. Команда потеряла много сил с «Туном», к тому же грозненцы знают, как блокировать соперника в атаке. Сложно назвать москвичей фаворитом этой пары», — отметил Мостовой в разговоре с RT.
Эксперт добавил, что фанаты Глушакова вряд ли будут открыто выражать своё отношение к Глушакову на стадионе.
«Одно дело, когда ты играешь Москве, а Чечня — регион не такой уж простой. Там могут и ответить», — отметил Мостовой в разговоре с RT.
Ранее сообщалось, что Глушаков дебютировал за «Ахмат».