Мостовой: в Чечне фанатам «Спартака» за негатив в адрес Глушакова могут ответить

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой считает, что фанаты «Спартака» не будут негативно реагировать на Дениса Глушакова в выездном матче с «Ахматом».

«Конечно, для Глушакова игра крайне важна. Ему есть что доказывать, ведь он уходил из клуба не по своей воле, а скорее против неё. Да и в целом матч с «Ахматом» красно-белым ничего хорошего не предвещает. Команда потеряла много сил с «Туном», к тому же грозненцы знают, как блокировать соперника в атаке. Сложно назвать москвичей фаворитом этой пары», — отметил Мостовой в разговоре с RT.

Эксперт добавил, что фанаты Глушакова вряд ли будут открыто выражать своё отношение к Глушакову на стадионе.

«Одно дело, когда ты играешь Москве, а Чечня — регион не такой уж простой. Там могут и ответить», — отметил Мостовой в разговоре с RT.

Ранее сообщалось, что Глушаков дебютировал за «Ахмат».