Серена Уильямс считает современную медицину залогом длительной карьеры

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Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась секретом длительной успешной карьеры в профессиональном теннисе.
Серена Уильямс считает современную медицину залогом длительной карьеры
  • Reuters

«Думаю, технологии медицины сильно изменились. Это единственная причина, по которой я могу до сих пор соревноваться. Чувствую, будь у нас эти технологии 20 лет назад, Майкл Джордан, наверное, до сих пор бы играл в баскетбол. В настоящее время мы знаем намного больше о собственном теле», — цитирует теннисистку «Чемпионат».

Также Серена Уильямс добавила, что вдохновляется примерами других возрастных спортсменов, таких как Роджер Федерер и Тайгер Вудс.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс победила Стрыцову и стала финалисткой Уимблдона.

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