Алвес считает, что Месси проявил неуважение ко всем бразильцам

Защитник сборной Бразилии по футболу Дани Алвес высказал мнение о словах аргентинского форварда Лионеля Месси, заявившего, что завершившийся розыгрыш Кубка Америки 2019 года был подстроен таким образом, чтобы победу одержали бразильцы.

«Друзья не всегда правы просто потому, что они друзья. Можно многое сказать в запале, но я всё равно не соглашусь с этими словами. В первую очередь он проявляет неуважение ко всем бразильцам. Во-вторых, он проявил неуважение к нескольким профессионалам, которые откладывают в сторону множество вещей ради возможности быть здесь и биться за мечту. Я тот друг, что всегда говорит правду, и думаю, Месси был неправ, когда говорил все эти вещи», — приводит слова Алвеса Goal.

После победы Аргентины над Чили в матче за третье место на Кубке Америки — 2019 Месси, получивший красную карточку по ходу встречи, жёстко раскритиковал КОНМЕБОЛ, обвинив организацию в пособничестве бразильской команде для её победы на турнире.

Ранее сообщалось, что легенда парагвайского футбола поддержал Месси и призвал бойкотировать КОНМЕБОЛ.