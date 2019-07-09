Алвес считает, что Месси проявил неуважение ко всем бразильцам

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Защитник сборной Бразилии по футболу Дани Алвес высказал мнение о словах аргентинского форварда Лионеля Месси, заявившего, что завершившийся розыгрыш Кубка Америки 2019 года был подстроен таким образом, чтобы победу одержали бразильцы.
Алвес считает, что Месси проявил неуважение ко всем бразильцам
  • Reuters

«Друзья не всегда правы просто потому, что они друзья. Можно многое сказать в запале, но я всё равно не соглашусь с этими словами. В первую очередь он проявляет неуважение ко всем бразильцам. Во-вторых, он проявил неуважение к нескольким профессионалам, которые откладывают в сторону множество вещей ради возможности быть здесь и биться за мечту. Я тот друг, что всегда говорит правду, и думаю, Месси был неправ, когда говорил все эти вещи», — приводит слова Алвеса Goal.

После победы Аргентины над Чили в матче за третье место на Кубке Америки — 2019 Месси, получивший красную карточку по ходу встречи, жёстко раскритиковал КОНМЕБОЛ, обвинив организацию в пособничестве бразильской команде для её победы на турнире.

Ранее сообщалось, что легенда парагвайского футбола поддержал Месси и призвал бойкотировать КОНМЕБОЛ.

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