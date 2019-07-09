Легенда парагвайского футбола поддержал Месси и призвал бойкотировать КОНМЕБОЛ

Легендарный парагвайский голкипер Хосе Луис Чилаверт поддержал форварда и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, обвинившего Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) в коррупции.

«Без сомнения, этот Кубок Америки был подготовлен для того, чтобы Бразилия стала чемпионом. КОНМЕБОЛ убивает футбол, почему они собираются наказать Месси, если мы живем в демократическом мире? Игроки должны объединиться и бойкотировать КОНМЕБОЛ», – приводит слова Чилаверта La Red.

После победы Аргентины над Чили в матче за третье место на Кубке Америки — 2019 Месси, получивший красную карточку по ходу встречи, жёстко раскритиковал КОНМЕБОЛ, обвинив организацию в коррупции.

Ранее сообщалось, что Месси могут отстранить на два года от игр за сборную Аргентины.