Южный сравнил Шарапову с Федерером

Бывший российский теннисист Михаил Южный считает, что Мария Шарапова способна повторить путь Роджера Федерера, который сумел улучшить свою игру, когда ему было больше 30 лет.

«Мне вспоминается, как Федерер опустился на восьмую строчку рейтинга и все говорили о том, что ему не стоит портить репутацию и лучше завершить карьеру. Вместо этого он лишь усилил свою игру. Шарапова чувствует, что может выиграть ещё один турнир Большого шлема, так зачем заканчивать карьеру?» — заявил бывший спортсмен в беседе с RT.

В настоящее время Роджер Федерер является третьей ракеткой мира. Мария Шарапова занимает 80-ю позицию в рейтинге WTA.

Ранее Чесноков заявил, что Шарапова может играть до старости.