Южный сравнил Шарапову с Федерером

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Бывший российский теннисист Михаил Южный считает, что Мария Шарапова способна повторить путь Роджера Федерера, который сумел улучшить свою игру, когда ему было больше 30 лет.
Южный сравнил Шарапову с Федерером
  • Reuters

«Мне вспоминается, как Федерер опустился на восьмую строчку рейтинга и все говорили о том, что ему не стоит портить репутацию и лучше завершить карьеру. Вместо этого он лишь усилил свою игру. Шарапова чувствует, что может выиграть ещё один турнир Большого шлема, так зачем заканчивать карьеру?» — заявил бывший спортсмен в беседе с RT.

В настоящее время Роджер Федерер является третьей ракеткой мира. Мария Шарапова занимает 80-ю позицию в рейтинге WTA.

Ранее Чесноков заявил, что Шарапова может играть до старости.

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