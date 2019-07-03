Южный сравнил Шарапову с Федерером
- Reuters
«Мне вспоминается, как Федерер опустился на восьмую строчку рейтинга и все говорили о том, что ему не стоит портить репутацию и лучше завершить карьеру. Вместо этого он лишь усилил свою игру. Шарапова чувствует, что может выиграть ещё один турнир Большого шлема, так зачем заканчивать карьеру?» — заявил бывший спортсмен в беседе с RT.
В настоящее время Роджер Федерер является третьей ракеткой мира. Мария Шарапова занимает 80-ю позицию в рейтинге WTA.
Ранее Чесноков заявил, что Шарапова может играть до старости.