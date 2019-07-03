Чесноков: Шарапова может играть до старости
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«Шарапова может играть до старости, как Мартина Навратилова или Мартина Хингис. Даже если она будет 500-й, люди всё равно будут смотреть на неё. Людям она нравится, они видят шоу в её действиях и поведении на корте», — подчеркнул специалист в разговоре с RT.
Также Чесноков добавил, что решение о продолжении или завершении профессиональной карьеры может принимать только сама Шарапова.
Ранее Дмитриева призвала поддержать Шарапову.