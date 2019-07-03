Чесноков: Шарапова может играть до старости

Тренер Андрей Чесноков считает, что популярность Марии Шараповой позволяет ей играть на протяжении значительного времени и не обращать внимания на рейтинги.

«Шарапова может играть до старости, как Мартина Навратилова или Мартина Хингис. Даже если она будет 500-й, люди всё равно будут смотреть на неё. Людям она нравится, они видят шоу в её действиях и поведении на корте», — подчеркнул специалист в разговоре с RT.

Также Чесноков добавил, что решение о продолжении или завершении профессиональной карьеры может принимать только сама Шарапова.

Ранее Дмитриева призвала поддержать Шарапову.