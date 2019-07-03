Дмитриева призвала поддержать Шарапову

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Известный комментатор Анна Дмитриева считает, что российской теннисистке Марии Шараповой необходима поддержка в борьбе с травмами.
Дмитриева призвала поддержать Шарапову
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мария всё это переживает больше, чем любой из нас. Видимо, у неё имеются основания и надежды не уходить. Да, у Шараповой сейчас много проблем, но она должна их решать сама. Нам остаётся лишь поддержать её, потому что она это заслужила», — сказала Дмитриева в разговоре с RT.

Мария Шарапова снялась с Уимблдона из-за травмы левого предплечья. В январе российская теннисистка повредила плечо, из-за чего пропустила порядка пяти месяцев.

Ранее эксперты оценили перспективы дальнейшей карьеры Шараповой.

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