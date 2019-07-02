Кокорин начал проходить курс реабилитации в Москве

Осуждённый футболист Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из медицинских центров Москвы.

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, слова которой передаёт РИА Новости.

«Сколько ему выписано по назначению, столько и продлится, я не знаю, я в медицинские документы не заглядывала. Во всяком случае, в режиме будут идти реабилитационные процедуры до момента его этапирования уже в колонию», — добавила омбудсмен.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый — с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.

Ранее стало известно, когда РФС рассмотрит вопрос расторжения контракта «Краснодара» с Мамаевым.