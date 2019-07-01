Стало известно, когда РФС рассмотрит вопрос расторжения контракта «Краснодара» с Мамаевым

Председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Виктор Берёзов рассказал, когда будет рассмотрен вопрос о расторжении контракта между «Краснодаром» и полузащитником Павлом Мамаевым.

«Мне пока сложно сказать, сколько будет длиться рассмотрение дела. Единственное, что пока могу сказать, — первое заседание будет после 8 июля», — цитирует председателя палаты ТАСС.

Он считает, что, скорее всего, заседание по делу будет продолжаться около месяца. При этом он подчеркнул, что до окончания рассмотрения вопроса суть требований клуба разглашаться не будет.

«Дело связано с трудовыми правоотношениями между заявителем, футбольным клубом «Краснодар», и ответчиком Павлом Мамаевым», — отметил Берёзов.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый — с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.

Ранее сообщалось, что Кокорина и Мамаева готовы принять в «Ахмате».