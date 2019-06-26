Гордеев объяснил, почему российский футбол пользуется популярностью

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Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев рассказал, почему российский футбол пользуется спросом у болельщиков.
Гордеев объяснил, почему российский футбол пользуется популярностью
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Объясню своё личное видение ситуации. Я не являюсь активным сторонником поддержки другого футбола. Я за наш! За российскую модель. Правда очень патриотично отношусь к нему. Знаете, мне не нравится, что многие уверены в том, что мы все существуем за счёт популярности пяти наших ведущих клубов. Это не так!» — заявил Гордеев в интервью RT.

Он признался, что его в футболе привлекают «эмоции и настоящие истории», отметив ситуацию вокруг махачкалинского «Анжи».

«Это же такая драматургия! Никогда не забуду, как вратарь махачкалинцев говорил, что счастлив бесплатно играть с такими клубами, как «Спартак» и «Зенит». Это захватывает. Для большинства зрителей такие истории очень важны, именно они сохраняют интерес к игре как таковой», — заключил Гордеев.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что на исполкоме организации не рассматривался вопрос о расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд.

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