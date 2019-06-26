Исполком РФС не рассматривал вопрос о расширении РПЛ

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что на исполкоме организации не рассматривался вопрос о расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд.
Исполком РФС не рассматривал вопрос о расширении РПЛ
  • © pixabay.com

«На этом заседании расширение не обсуждалось, лишь косвенно затрагивалось. В рамках была РПЛ создана рабочая группа, которая обсуждает различные форматы первенства. Анализ и оценка ещё не завершены, ожидается, что они будут представлены на исполкоме на следующей неделе. Информация о том, что переход на 18 клубов уже утверждён РФС, не соответствует действительности. При мне спонтанно решения приниматься не будут, должны быть взвешены все за и против. Подразумевалась возможность участия в данном формате клубов из других чемпионатов — «Кайрата», БАТЭ и так далее», — заявил Дюков.

Также президент РФС добавил, что идея о расширении РПЛ до 18 клубов принадлежит президенту ЦСКА Евгению Гинеру.

Ранее Дюков заявил, что ГФФ нарушила правило политической нейтральности.

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