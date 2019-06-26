Дюков заявил, что в Грузии нарушили правила ФИФА о политической нейтральности

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что грузинская федерация футбола (ГФФ) нарушила правило политической нейтральности, поддержав акцию местных клубов против «российской оккупации».
Дюков заявил, что в Грузии нарушили правила ФИФА о политической нейтральности
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«У нас есть все основания полагать, что ГФФ нарушила правила политической нейтральности. Оцениваем действия как провокацию и рассматриваем возможность обратиться в ФИФА для того, чтобы там установили обстоятельства данного происшествия. Если мы будем использовать футбол для продвижения вопросов политики, то он превратится в большое политическое шоу», — заявил Дюков.

23 июня футболисты ряда грузинских клубов вышли на матч 19-го тура местного чемпионата в футболках с надписями об «оккупации» Россией части территории страны. ГФФ не стала наказывать игроков, выразив им поддержку.

Ранее сообщалось, что грузинская футбольная федерация не стала наказывать игроков за политическую акцию.

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