Дюков заявил, что в Грузии нарушили правила ФИФА о политической нейтральности

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что грузинская федерация футбола (ГФФ) нарушила правило политической нейтральности, поддержав акцию местных клубов против «российской оккупации».

«У нас есть все основания полагать, что ГФФ нарушила правила политической нейтральности. Оцениваем действия как провокацию и рассматриваем возможность обратиться в ФИФА для того, чтобы там установили обстоятельства данного происшествия. Если мы будем использовать футбол для продвижения вопросов политики, то он превратится в большое политическое шоу», — заявил Дюков.

23 июня футболисты ряда грузинских клубов вышли на матч 19-го тура местного чемпионата в футболках с надписями об «оккупации» Россией части территории страны. ГФФ не стала наказывать игроков, выразив им поддержку.

Ранее сообщалось, что грузинская футбольная федерация не стала наказывать игроков за политическую акцию.