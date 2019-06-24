Грузинская футбольная федерация не стала наказывать игроков за политическую акцию

Генеральный секретарь Грузинской футбольной федерации (ГФФ) Давид Муджири заявил, что игроки, которые участвовали в политической акции перед матчами чемпионата страны, не будут наказаны.

«Ни одна из команд, участвующих в национальном чемпионате, не столкнётся с санкциями. Мы не получали никаких заявлений из УЕФА или ФИФА. Я ещё раз подтверждаю, что акция солидарности, которую провели грузинские клубы на прошлой неделе, полностью поддерживается нами», — цитирует Муджири официальный сайт организации.

23 июня стало известно, что в Грузии футболисты вышли на матчи чемпионата в футболках против «оккупации».

Ранее в УЕФА заявили, что не в их полномочиях реагировать на акцию грузинских футболистов.