Грузинская футбольная федерация не стала наказывать игроков за политическую акцию
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«Ни одна из команд, участвующих в национальном чемпионате, не столкнётся с санкциями. Мы не получали никаких заявлений из УЕФА или ФИФА. Я ещё раз подтверждаю, что акция солидарности, которую провели грузинские клубы на прошлой неделе, полностью поддерживается нами», — цитирует Муджири официальный сайт организации.
23 июня стало известно, что в Грузии футболисты вышли на матчи чемпионата в футболках против «оккупации».
Ранее в УЕФА заявили, что не в их полномочиях реагировать на акцию грузинских футболистов.