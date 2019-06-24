Баскетболист «Торонто» Грин о возможном приглашении в Белый дом: не думаю, что мы его примем

Защитник «Торонто Рэпторс» Дэнни Грин высказал мнение о возможном приглашении команды в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом по случаю завоевания титула чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Не думаю, что мы его примем. Я стараюсь с уважением относиться ко всем в любой сфере деятельности, какое бы безумие ни творилось. Но он делает это невозможным. Его невозможно уважать из-за того, что он делает и как он это делает. Говоря корректно, я думаю наш ответ будет «твёрдое нет», — приводит слова Грина USA Today.

«Торонто», основанный в 1995 году, обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» в финальной серии со счётом 4:2 и впервые стал чемпионом НБА.

Ранее Трамп высказался о возможном приглашении чемпионов НБА «Торонто» в Белый дом.