Баскетболист «Торонто» Грин о возможном приглашении в Белый дом: не думаю, что мы его примем
- Reuters
«Не думаю, что мы его примем. Я стараюсь с уважением относиться ко всем в любой сфере деятельности, какое бы безумие ни творилось. Но он делает это невозможным. Его невозможно уважать из-за того, что он делает и как он это делает. Говоря корректно, я думаю наш ответ будет «твёрдое нет», — приводит слова Грина USA Today.
«Торонто», основанный в 1995 году, обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» в финальной серии со счётом 4:2 и впервые стал чемпионом НБА.
Ранее Трамп высказался о возможном приглашении чемпионов НБА «Торонто» в Белый дом.