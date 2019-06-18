Плетикоса назвал стадион «Нижний Новгород» лучшей ареной ЧМ-2018

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной Хорватии по футболу Стипе Плетикоса назвал стадион «Нижний Новгород» лучшей ареной чемпионата мира 2018 года в России.

«Это был первый стадион чемпионата мира, который я посетил, причём ещё в мае 2018 года. Было удивительно, как стадион преобразился. Он построен в очень красивом месте, это лучший стадион среди всех арен ЧМ-2018», — приводит слова Плетикосы ТАСС.

На арене в Нижнем Новгороде прошли четыре матча группового этапа, одна встреча 1/8 финала и четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов назвал самый яркий момент на ЧМ-2018.