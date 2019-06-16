Уайт: Фергюсон может быть следующим претендентом на титульный бой с Нурмагомедовым

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) озвучил мысли относительно следующего титульного поединка в лёгкой весовой категории.

«Хабиб Нурмагомедов проведёт поединок с Дастином Порье в Абу-Даби в сентябре. Что будет потом, я пока не знаю. Тони Фергюсон провёл отличный поединок с Серроне. Думаю, теперь Фергюсон может быть следующим на титульный бой», — заявил Уайт MMA News.

В настоящее время чемпионом UFC в лёгком весе является россиянин Хабиб Нурмагомедов. Тони Фергюсон продолжительное время добивается поединка за титул, однако в последнее время боец имел паузу в выступлениях, связанную с психологическими проблемами.

Ранее Нурмагомедов вынудил болельщика «Барселоны» произнести кричалку в поддержку «Реала».