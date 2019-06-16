Нурмагомедов вынудил болельщика «Барселоны» произнести кричалку в поддержку «Реала»

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов продемонстрировал свою любовь к футбольному клубу из Мадрида.

На YouTube-канале портала AS появилось видео, на котором мальчик, поддерживающий футбольную «Барселону», обратился к чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову с просьбой о фото. Россиянин поставил условие: он согласится на снимок только после того, как юноша произнесёт Hala Madrid («Вперёд, Мадрид»). В конце видео мальчик согласился, после чего боец с ним сфотографировался.

Хабиб Нурмагомедов неоднократно высказывался о том, что поддерживает мадридский «Реал» и дружит с экс-футболистом команды Криштиану Роналду.

Ранее Порье заявил, что победа над Нурмагомедовым сделает его лучшим легковесом в истории UFC.