Порье заявил, что победа над Нурмагомедовым сделает его лучшим легковесом в истории UFC

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье считает, что потенциальная победа над обладателем чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым позволит ему считаться лучшим спортсменом в истории дивизиона.

«Победив Нурмагомедова, я бы зарекомендовал себя как лучший боец лёгкого дивизиона, который когда-либо дрался в UFC. Особенно если принять во внимание мои последние поединки, в которых я дрался с бывшими или действующими чемпионами. Если я побью парня, который никогда не проигрывал, то можно будет с уверенностью сказать, что я лучший боец лёгкого дивизиона в истории. Хочу, чтобы это было моим наследием», — сказал Порье ESPN.

Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.

Ранее Нурмагомедов признался, что победы не приносят ему удовольствия.