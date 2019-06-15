Порье заявил, что победа над Нурмагомедовым сделает его лучшим легковесом в истории UFC

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Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье считает, что потенциальная победа над обладателем чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым позволит ему считаться лучшим спортсменом в истории дивизиона.
Порье заявил, что победа над Нурмагомедовым сделает его лучшим легковесом в истории UFC
  • © Jeff Brown/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Победив Нурмагомедова, я бы зарекомендовал себя как лучший боец лёгкого дивизиона, который когда-либо дрался в UFC. Особенно если принять во внимание мои последние поединки, в которых я дрался с бывшими или действующими чемпионами. Если я побью парня, который никогда не проигрывал, то можно будет с уверенностью сказать, что я лучший боец лёгкого дивизиона в истории. Хочу, чтобы это было моим наследием», — сказал Порье ESPN.

Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.

Ранее Нурмагомедов признался, что победы не приносят ему удовольствия.

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