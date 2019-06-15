Фрум потерял около двух литров крови в результате падения на тренировке

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Хирург Джорджо Греста рассказал о состоянии британского велогонщика команды INEOS Криса Фрума, получившего тяжёлые травмы в результате падения на разминке перед стартом четвёртого этапа многодневки «Критериум Дофине»
Фрум потерял около двух литров крови в результате падения на тренировке
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Пребывание в палате интенсивной терапии было мерой предосторожности, связанной с продолжительностью операции, а также с тем, что он потерял много крови — около двух литров», — приводит слова Гресты Sky Sports.

Он также высказался об ориентировочных сроках восстановления британца.

«Время восстановления зависит от его желания бороться, но он выглядит мотивированным. Ему может понадобиться шесть месяцев, чтобы вернуться более сильным, чем раньше», — добавил медик.

В результате падения 34-летний британец был госпитализирован с множественными переломами и перенёс операцию.

Ранее сообщалось, что Фрум пропустит «Тур де Франс» из-за травмы.

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