Далич заявил, что Вида и Вукоевич не хотели никого обидеть своими восклицаниями на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич высказал мнение о скандале возникшем из-за слов защитника Домагоя Виды и скаута команды Огнена Вукоевича после четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года со сборной России.

«Та ситуация была несколько раздута, фраза была выдернута из контекста. Но в то же время было понятно, что не стоило такие вещи говорить во время чемпионата мира, и они за это извинились», — приводит слова Далича ТАСС.

Он выразил уверенность, что Вида и Вукоевич не хотел кого-то обидеть своими словами.

«Просто так получилось», — добавил специалист.

После победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года, Вида и Вукоевич записали видеообращение, в котором скандировали: «Слава Украине!». За эту запись Вида получил предупреждение от ФИФА, а Вукоевич был отстранён от работы на турнире. Позднее они принесли извинения за свои действия.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов написал предисловие к книге Далича о ЧМ-2018.