Олич назвал своё выступление за ЦСКА одним из лучших периодов в карьере

Бывший форвард сборной Хорватии по футболу Ивица Олич поделился воспоминаниями о своём выступлении за московский футбольный клуб ЦСКА.

«Я скажу, что 3,5 года в ЦСКА — один из лучших периодов в моей карьере, время, которое я не могу забыть. Я уезжал, а потом уже вернулся помощником тренера на чемпионат мира. То, что было здесь, никогда не забуду. Когда я играл в ЦСКА, очень много игроков из клуба играли в сборной России. Я с огромным удовольствием тогда отправлялся в свою национальную команду, а российские игроки говорили: «А-а-а, ну, надо поехать поиграть за сборную», — приводит слова Олича «Чемпионат».

Он отметил, что сейчас игроки стремятся попасть в сборную, а болельщики активно поддерживают свою команду.

«Меня удивило это, очень хочу поблагодарить Станислава Черчесова за то, что он проделал такую работу», — добавил хорват.

Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2007 год. В составе армейцев он трижды выиграл РФПЛ, дважды Кубок и Суперкубок России и по разу Кубок и Суперкубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что Черчесов высказался о положении сборной России в обновлённом рейтинге ФИФА.