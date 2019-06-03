В Кремле прокомментировали информацию СМИ о возможном отстранении России от ОИ-2020

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 находится под угрозой.

«Нам об этом ничего не известно, но в любом случае не газета Sunday Times определяет состав участников Олимпиады в Японии», — приводит слова Пескова ТАСС.

По информации The Sunday Times, Россию могут отстранить от Олимпиады из-за того, что чиновники Всероссийской федерации лёгкой атлетики якобы были причастны к фальсификации медицинских документов, которые могли бы скрыть возможные допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Ранее в Совфеде прокомментировали информацию СМИ о возможном отстранении России от ОИ-2020.