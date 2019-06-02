Зеппельт отреагировал на информацию о возможном отстранении России от ОИ-2020

Немецкий журналист Хайо Зеппельт прокомментировал сообщения СМИ о том, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 находится под угрозой.

«Это выглядит как ещё одна часть бесконечной истории. Неужели чиновники из Всероссийской федерации лёгкой атлетики так и не усвоили урок?» — написал Зеппельт в своём Twitter.

По информации The Sunday Times, Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Ранее в Совфеде прокомментировали информацию СМИ о возможном отстранении России от ОИ-2020.