В ОКР прокомментировали данные об угрозе отстранения от Олимпиады-2020

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал сообщения СМИ о том, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 находится под угрозой.

«Комментировать британские СМИ смысла нет, спекуляции на тему отстранения или санкций по отношению к нашим спортсменам там появляются всякий раз именно в преддверии важных заседаний Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF), на которых должна обсуждаться тема статуса российской лёгкой атлетики», — цитирует Позднякова ТАСС.

По его словам, в вопросе участия россиян в Олимпийских играх 2020 года ОКР опирается на официальную позицию МОК и других международных организаций.

«Эта позиция озвучена, в частности, руководством Международного олимпийского комитета — российская команда примет участие в Играх в Токио», — подчеркнул глава ОКР.

Он добавил, что если в случае с ВФЛА будут выявлены нарушения со стороны отдельных лиц, то последуют жёсткие меры, однако речь может идти «об индивидуальной ответственности, а не о коллективной».

Ранее The Sunday Times сообщила, что Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данила Лысенко.