Путин рекомендовал ОКР обеспечить участие всех российских спортсменов в Олимпиаде-2020

Президент Владимир Путин поручил Олимпийскому комитету России (ОКР) принять меры по восстановлению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

«Рекомендовать Олимпийскому комитету России принять исчерпывающие меры по восстановлению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, обеспечить участие всех членов олимпийской сборной России в играх XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио», — говорится в поручении.

Также в документе президент поручил ОКР усилить работу по защите прав и интересов российских спортсменов, выступающих на международной арене.

Ранее Путин заявил, что на ОИ-2020 не должно быть допинговых подозрений в отношении россиян.