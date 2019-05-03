Путин рекомендовал ОКР обеспечить участие всех российских спортсменов в Олимпиаде-2020

Короткая ссылка
Президент Владимир Путин поручил Олимпийскому комитету России (ОКР) принять меры по восстановлению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Путин рекомендовал ОКР обеспечить участие всех российских спортсменов в Олимпиаде-2020
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Рекомендовать Олимпийскому комитету России принять исчерпывающие меры по восстановлению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, обеспечить участие всех членов олимпийской сборной России в играх XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио», — говорится в поручении.

Также в документе президент поручил ОКР усилить работу по защите прав и интересов российских спортсменов, выступающих на международной арене.

Ранее Путин заявил, что на ОИ-2020 не должно быть допинговых подозрений в отношении россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить