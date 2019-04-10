Колобков уверен, что на Олимпиаде-2020 российские спортсмены выступят под своим флагом

Короткая ссылка
Министр спорта России Павел Колобков выразил уверенность, что на Олимпийских играх-2020 в Токио российские спортсмены получат возможность выступать под своим государственным флагом.
Колобков уверен, что на Олимпиаде-2020 российские спортсмены выступят под своим флагом
  • РИА Новости

«У меня нет сомнения, что наша сборная на Играх в Токио будет выступать под флагом России во всех видах спорта. Прошедший год стал переломным в антидопинговой работе. Для того чтобы система полностью заработала, необходимо было организовать комплекс мер. Часть условий WADA уже выполнена, часть ещё только будет выполнена. Бюджет РУСАДА был увеличен в несколько раз», — цитирует Колобкова «Чемпионат».

Сегодня, 10 апреля, в Москве проходит заседание коллегии Министерства спорта России.

Ранее Минспорт опубликовал список наиболее популярных видов спорта в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить