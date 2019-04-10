Колобков уверен, что на Олимпиаде-2020 российские спортсмены выступят под своим флагом

Министр спорта России Павел Колобков выразил уверенность, что на Олимпийских играх-2020 в Токио российские спортсмены получат возможность выступать под своим государственным флагом.

«У меня нет сомнения, что наша сборная на Играх в Токио будет выступать под флагом России во всех видах спорта. Прошедший год стал переломным в антидопинговой работе. Для того чтобы система полностью заработала, необходимо было организовать комплекс мер. Часть условий WADA уже выполнена, часть ещё только будет выполнена. Бюджет РУСАДА был увеличен в несколько раз», — цитирует Колобкова «Чемпионат».

Сегодня, 10 апреля, в Москве проходит заседание коллегии Министерства спорта России.

Ранее Минспорт опубликовал список наиболее популярных видов спорта в России.