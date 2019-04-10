Минспорт опубликовал список наиболее популярных видов спорта в России

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По данным Министерства спорта России, футбол является самым массовым в стране видом спорта — им занимаются более трёх миллионов человек.
Минспорт опубликовал список наиболее популярных видов спорта в России
  • © pixabay.com

В докладе «Об итогах работы в 2018 году и основных направлениях деятельности Министерства спорта РФ на 2019 год» были опубликованы данные о наиболее популярных в стране видах спорта — по количеству людей, которые активно занимаются данными видами.

Первое место занимает футбол. Им в России занимаются 3 099 967 человек. Второе место у волейбола, третьим идёт плавание.

Хоккей занимает лишь десятую строчку. По данным Министерства спорта России, количество занимающихся этим видом составляет 636 842 человека.

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